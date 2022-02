Drei Tage nach Feuerdrama in Osternienburg ist Identität des Opfers noch nicht bestätigt

Osternienburg/MZ/dho - Drei Tage nach dem schweren Unfall zwischen Pißdorf und Osternienburg ist die Identität der verstorbenen Person weiter nicht zweifelsfrei geklärt, wie ein Polizeisprecher der MZ am Montag mitteilte. Auch wenn sich in sozialen Netzwerken Nutzer fanden, die die wahrscheinliche Identität der Person zu kennen angeben, so stand am Montag die offizielle Bestätigung noch aus. Eine DNA-Untersuchung solle nun Klarheit bringen, so der Polizeisprecher.

„Gerüchte, dass sich eine zweite Person im Auto befunden haben soll, können nach wie vor nicht bestätigt werden. Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte“, so der Sprecher weiter. Er bestätigte, dass bereits vor dem Eintreffer der Rettungskräfte mehrere Ersthelfer vor Ort gewesen sein sollen. Unter anderem hätten sie versucht, das brennende Auto mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Bei dem Unfall am Freitagabend war ein Daewoo auf der Kreisstraße 2096 gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten. Eine Person wurde tot aus dem Wrack geborgen.