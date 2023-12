Das marode Pflaster der Bärteichpromenade zwischen Feuerwehr und Hallescher Straße wird 2024 in den Ferien saniert. Der erste Teil zwischen Gerätehaus und Baasdorfer Straße war in den Herbstferien 2023 erneuert worden.

Köthen/MZ. - Drei Straßenbauprojekte stehen 2024 im Haushaltsplan der Stadt: Die in den Herbstferien begonnene Sanierung der Bärteichpromenade wird fortgesetzt. In Kooperation mit dem Abwasserverband wird sich die Stadt an Bauarbeiten in der Heinrich-Heine-Straße beteiligen, und auch in der Aribertstraße soll gebaut werden.