Drei neue Infektionen am Freitag - Zwei Delta-Varianten nachgewiesen

Köthen/MZ - Obwohl ein Drittel der Sommerferien bereits verstrichen sind und auch die erste Welle der Urlauber nach Hause zurückkehrt, bewegt sich das Geschehen in der Corona-Pandemie im Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

In Anhalt-Bitterfeld sind am Freitag drei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Alle drei Betroffenen wohnen laut Landkreissprecherin Marina Jank in Sandersdorf-Brehna. Einer davon ist ein Reiserückkehrer. In welchem Land die Person Urlaub gemacht hat, wurde nicht mitgeteilt. Das fällt unter den Datenschutz. Bei den beiden anderen Fällen wurde die ansteckendere Delta-Variante nachgewiesen. Insgesamt gibt es nun aktuell im Landkreis zwölf Infizierte mit dem Virus.

Die niedrigen Fallzahlen sind nach wie vor auch für das Land Sachsen-Anhalt charakteristisch. Nachdem am letzten Wochenende 55 neue Fälle registriert worden waren und am Dienstag landesweit nur 13, blieb die Zahl seit Mittwoch konstant bei 28 Neuinfektionen pro Tag stehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts für Sachsen-Anhalt liegt bei 7,0. Einziger Ausreißer unter den 14 Landkreisen und kreisfreien Städten ist derzeit der Altmarkkreis Salzwedel, der einen Inzidenzwert von 46,9 zu verzeichnen hat. Landesweit ist derzeit nur ein Intensivbett mit einem Covid-19-Patienten belegt. Er muss nicht beatmet werden.