Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

WEISSANDT-GÖLZAU/MZ - Ab sofort hat ihn der politische Alltag in Magdeburg zurück. Und weil dieser kaum noch freie Termine in diesem Jahr bietet, machte Sven Schulze ganz einfach mal eine Ausnahme. An seinem letzten Urlaubstag besuchte der Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten – so der lange und offizielle Titel – von Sachsen-Anhalt drei im Gewerbegebiet der Stadt Südliches Anhalt ansässige Unternehmen.