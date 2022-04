Dokumentarfilm zeigt das bewegte Leben des Schriftstellers Walter Kaufmann

Am Montag und Dienstag läuft „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ im Kino in Köthen. Der Regisseur steht für ein Filmgespräch bereit.

Köthen/MZ - Es waren die Briefe der Eltern, die Dirk Szuszies bei seinen Recherchen zu Walter Kaufmann am meisten beeindruckt haben. Die Zeilen der Liebe zu ihrem Sohn. Die Zeilen der Zuversicht in schweren Zeiten. „Sie gehen zu Herzen“, macht der Filmemacher deutlich.

In ihrem Dokumentarfilm „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ erzählen Dirk Szuszies und Karin Kaper die Geschichte des Mannes, der Geschichte erlebt hat. Den Nationalsozialismus, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Auswirkungen des Atombombenabwurfs in Japan, den Zusammenbruch der DDR. „Walter Kaufmann war ein lebendiger Quell selbsterfahrener Geschichte“, sagt Dirk Szuszies.

Walter Kaufmann hat die Briefe seiner Eltern aufbewahrt

1924 wurde der Protagonist des Filmes in Berlin als Sohn einer jungen polnischen Jüdin geboren. Ein wohlhabendes Ehepaar aus Duisburg adoptierte den Jungen drei Jahre später. Im Gegensatz zu seinen Adoptiveltern Johanna und Sally Kaufmann entkam Walter Kaufmann der Vernichtung durch die Nazis. Er rettete sich 1939 mit einem Kindertransport nach England. Von dort aus wurde der Jugendliche nach Australien gebracht, wo er fast zwei Jahre lang in einem Internierungslager war.

Seine Adoptiveltern haben Walter Kaufmann während der gesamten Zeit geschrieben. Egal, wohin er später reiste, die Briefe hatte er immer dabei. Im Konzentrationslager in Auschwitz wurden Johanna und Sally Kaufmann ermordet. Der Schmerz über ihren Verlust hat Walter Kaufmann bis zu seinem Lebensende begleitet. Er selbst starb im April vergangenen Jahres im Alter von 97 Jahren.

Regisseure haben ihn vor mehr als 20 Jahren kennengelernt

Dirk Szuszies und Karin Kaper haben den Schriftsteller vor mehr als 20 Jahren kennengelernt. „Er schrieb auf seine unnachahmliche Weise Kritiken über unsere Filme“, erzählt der Regisseur. „Wir haben recherchiert und erkannt, welch großartige Persönlichkeit hinter ihm steckt.“ Und welche Fülle an Geschichten er erlebt hat.

Er lebte in den USA, in Kuba, Australien, Japan und Israel, verdiente sein Geld als Soldat, Hochzeitsfotograf, Seemann und Schriftsteller. Mitte der 1950er Jahre entschied sich Walter Kaufmann für ein Leben in der DDR. Er verarbeitete seine Erlebnisse in zahlreichen Reportagen. Seine Bücher erschienen in der DDR in sehr hohen Auflagen.

Die Dokumentation „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ wandelt auf den Spuren des preisgekrönten Schriftstellers. Ihm gehört die Erzählerstimme des Films. „Es ist, als würde man seinem Ururgroßvater zuhören“, sagt Dirk Szuszies. Noch einen Monat vor seinem Tod fanden Tonaufnahmen statt. Der Filmemacher ist dankbar für die Chance, das Leben eines derart interessanten Menschen mit filmischen Mitteln zeichnen zu dürfen. Mit der Stimme des Protagonisten wird Weltgeschichte erzählt – auf eine ganz persönliche Weise.

Film läuft im Kino in Köthen

Am Montag, 25. April, läuft der Dokumentarfilm um 19 Uhr im Cine Circus Köthen. Die Vorführung ist eine Kooperation des Kinos mit den Mitteldeutschen Filmfreunden und der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Im Anschluss wird zu einem Filmgespräch mit Dirk Szuszies eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Schüler und Schülerinnen können sich den Film am Dienstag, 26. April, um 10 und 11.15 Uhr ansehen. Ebenfalls bei freiem Eintritt. Um Anmeldung unter [email protected] oder unter 03496/21 23 90 wird gebeten.