Regisseurin bei Vorführung dabei Dokumentarfilm „Eine Frau“ von Jeanine Meerapfel läuft im Cine Circus in Köthen

In ihrem Dokumentarfilm „Eine Frau“ erzählt Jeanine Meerapfel von der Suche nach der Geschichte ihrer Mutter. Der Film läuft am Mittwoch im Kino in Köthen.