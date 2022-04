Doch nicht „barrierefrei“? Rollstuhlfahrer aus Gröbzig musste Stimme vor der Tür des Wahllokals abgeben

Das Wahllokal sollte laut Stadtverwaltung barrierefrei sein. Warum der Mann aus Gröbzig dennoch nicht hinein konnte, ob seine Stimme trotzdem gültig ist und was die Verwaltung zu dem Vorfall sagt.

Ein Stimmzettel wird in die Wahlurne geworfen.

Gröbzig/MZ/DHO - Seine Kreuze zur Bundestagswahl hat ein Gröbziger am Sonntag im Freien abgegeben - so berichtet er es. Das Wahllokal im Hotel „Stadt Gröbzig“ sollte barrierefrei sein. Darauf habe er sich verlassen, so der gehbehinderte Mann, der etwas Ähnliches wie einen Elektrorollstuhl, einen sogenannten Scooter, fährt.