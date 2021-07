Diskussion läuft - Wie werden Köthener am besten bei Katastrophen gewarnt?

Köthen/MZ - In vielen Dörfern sind sie noch in Betrieb - die Sirenen. In den Städten dagegen vertrauen die Rettungskräfte auf ihren Pieper. Doch auch die konnten den Opfern der Unwetterkatastrophe in den westlichen Bundesländern zuletzt nicht viel helfen. Die Diskussion über ihre Wiedereinführung ist in vollem Gange.

„Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zu DDR-Zeiten bei Gefahren in der Dienststelle die Sirene gedrückt habe, um die Allgemeinheit vor Gefahren zu warnen“, sagt Michael Däumich, der Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld. „Und ich würde sie als Vorwarnung durchaus auch wieder für sinnvoll halten, weil nicht jeder sofort sein Warnsystem auf dem Handy wahrnimmt oder den ganzen Tag vor Radio, TV-Gerät oder Computer sitzt.“

In Köthen vertrauen Oberbürgermeister Bernd Hauschild und die Kameraden der Feuerwehr aktuell auf die Warnung der Bevölkerung mittels Lautsprecherdurchsagen. „Ob vom Band oder live aus dem Einsatzwagen, das ist egal“, sagt Hauschild. „Aber generell habe ich nichts dagegen, wenn so ein System wieder aufgebaut würde. Nicht unbedingt auf Gebäuden in Privatbesitz, deren Energiequellen früher auch gleich noch mitgenutzt wurden. Aber auf öffentlichen Gebäuden und davon hätten wir in Köthen ausreichend.“ Die Katastrophe in der Region Eifel und Ahreifel hätten gnadenlos vor Augen geführt, „dass wir uns nicht allein auf die digitale Welt und ihre Möglichkeiten verlassen können, sondern auch bis zu einem bestimmten Punkt wieder in die analoge zurückkehren sollten“, so der Oberbürgermeister. Im Katastrophenfall beispielsweise seien Handynetze sehr anfällig.

Die Kameraden der Köthener Wehr würden die Wiedereinführung der alten Sirenen mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen. „Laute Sirenen werden zwar überall wahrgenommen, aber sie locken auch die Schaulustigen und die Gaffer zum Teil in Scharen an. Und diese wiederum behindern dann den Einsatz“, erklärt der stellvertretende Stadtwehrleiter Yves Kluge. Die Köthener Feuerwehr hat bei der technischen Erneuerung ihres Fuhrparks genau darauf geachtet, dass möglichst viele Einsatzwagen angeschafft werden, mit denen auch die Warnung der Bevölkerung vor extremen Lagen möglich ist.

Und dazu zählt Kluge unter den regionalen und territorialen Gegebenheiten des Altkreises zum Beispiel Starkregen, plötzlich auftretende Windböen, leichte Tornados, die mitunter auch viel Wasser bringen können oder eben auch Überschwemmungen. Doch gerade gegen die Schäden durch Wasser habe der Abwasserverband Köthen in den letzten Jahren so viel Geld in die Hand genommen und modernisiert, dass so viel gar nicht mehr passieren könne, sagt Kluge. „In Ecken, in denen wir früher nach jedem Starkregen pumpen waren, müssen wir heute gar nicht mehr hin“, so Kluge.

Dieses Lob hört Thomas Dannemann, der Geschäftsführer des Abwasserverbandes, gern. „Tatsächlich kann unser Rückhaltebecken in Köthen erst einmal 10.000 Kubikmeter puffern. Danach lassen wir dann ganz gezielt in die Ziethe ab. Zuletzt hatten wir in Kleinpaschleben ein Problem, wo nach den Regenfällen am 30. Juni und 6. Juli Regenwasser aus dem Schmutzwasserkanal ausgetreten ist. Aber das haben wir mittels Vernebelung untersucht und die Verursacher der Fehleinleitungen informiert“, erklärt Dannemann.