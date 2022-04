Dieser Mann aus Köthen hat 150.000 Euro in gebrauchter Küche entdeckt - und gab es zurück

Der Köthener Thomas Heller entdeckte in einem Küchenschrank 150.000 Euro und hat es an die Besitzerin zurückgegeben. Wie die sich jetzt bei ihm bedanken will und warum der Fund auch für die 91-Jährige selbst nun positive Folgen hat.

Köthen/MZ - Die Geschichte macht seit einigen Tagen bereits Schlagzeilen. Und, das steht fest, sie wird wohl auch noch eine ganze Weile in den Köpfen der Beteiligten bleiben. Denn wer findet schon so einmal ganz nebenbei 150.000 Euro in einem Küchenschrank, den er gerade bei Ebay gekauft hat? Thomas Heller, der Geschäftsführer der Beschäftigungsgesellschaft BVIK Köthen, wird das jedenfalls so schnell nicht vergessen.