Dieser 52-Jährige koordiniert die Impftermine im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ - „Willkommen in der Schaltzentrale der Anhalt-Bitterfelder Impfkampagne!“ Sven Okon muss schmunzeln. Aber streng genommen stimmt es, was er sagt. Es ist die Schaltzentrale der Impfkampagne im Kreis. Und er hält die Fäden in der Hand, organisiert Impfstoff, Impfteams und Impftermine.

Der 52-Jährige kümmert sich eigentlich, bevor die Corona-Pandemie alle anderen Themen in den Schatten gestellt hat, „um alles, was mit IT im Amt zu tun hat, inklusive Leitstelle“. Im Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Doch seit Corona hat sich Sven Okons Aufgabenfeld komplett verändert. Alle anderen Themen müssen sich hinten anstellen. Die Gesundheitskrise hat Vorrang – seit mittlerweile fast zwei Jahren.

Als das Impfzentrum im früheren Bitterfelder Berufsschulzentrum im Dezember 2020 öffnet, ist das für alle Neuland. „Niemand wusste, wie das funktioniert. Es gab kein Schema, wie so ein Impfzentrum auszusehen hat.“

Das Pensum steigt noch, als die mobilen Teams ihre Arbeit aufnehmen

Sven Okon kniet sich rein. Auch, weil Computertechnik sein Metier ist. Nur ist es bei diesem Projekt anders: Er muss bei null anfangen. Die Laptops, Rechner, Bildschirme, Drucker erst einmal bestellen und dann einrichten, damit die Daten tagesaktuell zum Robert-Koch-Institut geschickt werden können. Ihm macht das Spaß, „weil es eine Herausforderung ist“. Für den Vater zweier Töchter bleibt wenig Freizeit. Das Wochenende – für ihn oftmals Arbeitszeit.

Das Pensum steigt noch, als die mobilen Teams ihre Arbeit aufnehmen. Zunächst wird in den Pflegeheimen geimpft. Am 27. Dezember 2020 das erste Mal. Er weiß nicht, wie viele Teams er seither an wie viele Stellen im Kreis geschickt hat, „eine Menge“ – so viel kann er sagen. Bei den ersten Einsätzen ist er dabei, unterstützt die Helfer. „Irgendjemand musste ihnen ja die Technik erklären.“

Inzwischen kennen sich die Ehrenamtlichen bestens mit der Technik aus und arbeiten „weitgehend selbstständig“, was Sven Okon freut. Das verschafft ihm ein bisschen Luft für die anderen organisatorischen Aufgaben. „Am wichtigsten ist immer der Impfstoff.“

Der gelernte Facharbeiter für elektronische Datenverarbeitungsanlagen ist seit 1991 beim Kreis beschäftigt

Auch den bestellt er. Aber um das in den entsprechenden Mengen tun zu können, muss er wissen, wann in den Städten und Gemeinden geimpft wird, wie viele Leute sich dafür schätzungsweise angemeldet haben und wie das Impfzentrum in Köthen frequentiert wird. All diese Informationen laufen in Sven Okons kleiner „Kommandozentrale“, wie er auch manchmal sagt, zusammen. Auf dieser Basis ordert er Material und Helfer.

Wer im Kreis einen Impftermin organisieren will, kommt an Sven Okon nicht vorbei. Das gesamte Terminmanagement läuft über seinen Tisch. In unzähligen Kisten, die sich in seinem Büro türmen, ist all das reichlich vorhanden, was man zum Impfen braucht: Pflaster, Kanülen, Spritzen, Tupfer, Desinfektionsmittel, Masken. Der Impfstoff lagert ein paar Türen weiter, gut gekühlt. Es fehle an nichts, um weitere Teams in die Spur zu schicken, versichert er.

Der gelernte Facharbeiter für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, der seit 1991 beim Kreis beschäftigt ist und in der Leitstelle als IT-Experte angefangen hat, hat alles im Blick: Termine, Teams – und die Technik. „Wir machen das für die Bevölkerung und nicht zum Selbstzweck“, betont er und widmet sich erst einmal den dringend notwendigen Software-Updates der Laptops – 19 Mal.

Parallel dazu plant er die nächsten Impftermine. „Wir könnten die Frequenz sofort erhöhen.“ Je nach Bedarf.