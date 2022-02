Diebesgut im Gebüsch versteckt: Diebe brechen erneut in Köthener Hahnemannschule ein

In die Hahnemannschule in Köthen wurde drei Wochen nach dem ersten Einbruch erneut eingebrochen.

Köthen/MZ/sgr - Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Einbruch in die Basisförderschule „Dr. Samuel Hahnemann“ in Köthen am vergangenen Wochenende und dem Einbruch drei Wochen zuvor. Lehrer, Schüler und Eltern sind bestürzt über diesen neuerlichen Vorfall.

In Wohngebiet gefunden

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drangen die bislang unbekannten Täter sowohl in das Schulgebäude als auch in die Turnhalle ein. Sie entwendeten elektrische und elektronische Geräte sowie Musikinstrumente. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro. Ein Teil der Beute wurde in einem Gebüsch im angrenzenden Wohngebiet gefunden. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Täter das dort versteckt haben, um es später abzuholen“, teilt Polizeisprecherin Astrid Kuchta auf MZ-Anfrage mit.

Dieses Vorgehen erinnert an den Einbruch am 9. Januar. Hier hatten die Diebe ihre Beute in einem Schuppen auf dem Schulhof gelagert. Darunter waren Werkzeuge und Schlüssel. Die Küchenfrau der Hahnemannschule hat einen mutmaßlichen Täter am Morgen erwischt. Er verließ daraufhin das Gelände. Das Diebesgut wurde wenig später im Schuppen entdeckt.

Einbruch trifft Schüler

Schulleiterin Daniela Anton ärgert der erneute Einbruch, bei dem auch private Dinge der Lehrer weggekommen sind, die diese mitgebracht haben, um den Unterricht zu bereichern. „Wir sind mit Leib und Seele Lehrer. Es fühlt sich an, als wäre zu Hause eingebrochen worden.“ Der Diebstahl treffe vor allem die Schwächsten der Gesellschaft, ihre Schüler.