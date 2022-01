Köthen/MZ - Aus einem sich im Um- und Ausbau befindlichen Schulgebäude Am Wasserturm in Köthen haben Diebe in der Nacht zum Dienstag circa 15 Meter Kabel sowie einen Stromverteilerkasten entwendet.

Dazu stiegen die Täter durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die dortige Sporthalle ein. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.