Diebe dringen in verlassene Firmen und Datschen in Köthen und Umgebung ein

Polizei wird zu drei Einbrüchen in Köthen, Maxdorf und Aken gerufen. Die Schäden sind teilweise erheblich.

Köthen - Lange Wochenenden, an denen Bewohner verreist sind und in Firmen nicht gearbeitet wird, verleiten Diebe ganz offensichtlich zu Einbrüchen. Rund um Köthen hatten die Diebe jedenfalls Hochkonjunktur. Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld registrierte am Wochenende gleich drei Einbrüche.