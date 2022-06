Die Umsetzung der neuen Corona-Regeln holpert am Mittwoch noch in Köthen

Köthen/MZ - Am Mittwochmorgen fahren am ehemaligen Impfzentrum in Köthen zwei rote Einsatzwagen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vor. Wenig später steigen Eberhard Stoye, der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst beim Landkreis, und weitere Mitarbeiter aus und tragen Ausrüstungsgegenstände in jene Räume, die bis 30. September als Impfzentrum gedient haben. Der Landkreis setzt seine Ankündigung um und bereitet das Impfzentrum für die Wiedereröffnung vor.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<