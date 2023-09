Die Mitglieder der Hallenser Punk-Rockband haben ihre Wurzeln im Altkreis Köthen. Sie in der Bachstadt in das Ludwigsgymnasium und verbrachten ihre Freistunden im NP in der Wallstraße.

Köthen/MZ - Es gibt wohl kaum einen passenderen Ort, um sich mit einer Punkrock-Band zu treffen, als eine Kneipe. Pünktlich wie die Maurer treffen die Jungs von „Die Sanierer“ direkt nach Feierabend in der Hallenser Bar ein. Bei einem gemütlichen Bier und Chili con Carne berichten sie davon, warum drei der vier Bandmitglieder den Altkreis Köthen verlassen haben, was sie in ihrer Jugend erlebten und natürlich, was sie zu ihrer Musik inspiriert.