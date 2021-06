Die Rettungswache in Radegast kann endlich wieder ihren Betrieb aufnehmen

Radegast - Noch genau vier Wochen, dann wird die neue Rettungswache in Radegast ihren Betrieb aufnehmen. Am Montag übergab Landrat Uwe Schulze (CDU), der dann zumindest als Landrat bereits im Ruhestand weilen wird, den Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes zumindest schon einmal symbolisch den Schlüssel für den in nur neun Monaten entstandenen rund 500.000 Euro teuren Neubau.

Noch ein paar Restarbeiten in diversen Räumen und die Beschichtung in der Halle für die Einsatzfahrzeuge, dann können die Rettungskräfte von ihrem Provisorium in der Freiwilligen Feuerwehr Zörbig in das neue Domizil einziehen. „Für Radegast ist diese Rettungswache auf jeden Fall eine Aufwertung“, sagt Jörn Mozdzanowski vom Verein „Radegast (be)leben“. „Sie ist ein Zeichen dafür, dass es in unserem Ort weiter nach vorn geht.“

„Wenn die Radegaster Wache am 1. Juli in Betrieb geht, haben wir auch die letzte Wache im Landkreis auf dem neuesten Stand“

Auch Schulze ist froh, dass damit ein weiteres Problem bei der Komplettierung des Rettungswesens im Landkreis Anhalt-Bitterfeld endgültig gelöst ist. „Wir haben mit der Stadt Südliches Anhalt einen Vertrag über zehn Jahre geschlossen, der Mietzins beträgt 3.870 Euro im Monat. Da ist in kürzester Zeit ein toller Bau mit komfortablen Arbeitsbedingungen für unsere Einsatzkräfte entstanden“, sagte Schulze.

Die neue Rettungswache mitten im Ort kommt eher unscheinbar daher. (Foto: Ute Nicklisch)

Auch Eberhard Stoye, der Leiter des Amtes für Brand,- Katastrophenschutz und Rettung, atmete tief durch. „Wenn die Radegaster Wache am 1. Juli in Betrieb geht, haben wir auch die letzte Wache im Landkreis auf dem neuesten Stand. Wir haben dann alle Forderungen eines neutralen Gutachters an eine moderne Rettungswache umgesetzt und können die vorgegebenen Einsatzzeiten für die Rettungswagen in 95 Prozent der Fälle einhalten. Bei den Notärzten gelingt uns das jetzt schon“, sagt Stoye. „Ob das dann auch landkreisweit mit allen anderen Fahrzeugen möglich ist, wird die Auswertung des Jahres 2021 zeigen.“

Auch der Stadt Radegast ist mit diesem Neubau in mehrer Hinsicht geholfen

Eine neue Rettungswache in nur neun Monaten Bauzeit für den Preis von knapp einer halben Million Euro. Da ist dem Landkreis ein echtes Schnäppchen gelungen. „Das waren die Preise von 2018, als die alte Wache geschlossen wurde, und klar war, dass wir neu bauen müssen“, sagte Maik Kuhn, der Bauamtsleiter der Stadt Südliches Anhalt. „Mit den Preisen, die heute gerade in Zeiten der Corona-Pandemie aufgerufen werden, wären wir nicht hingekommen“, sagte Kuhn. „Da hätten wir wohl locker noch einmal 250.000 Euro draufpacken müssen“, pflichtete ihm Landrat Uwe Schulze bei.

Auch der Stadt Radegast ist mit diesem Neubau in mehrer Hinsicht geholfen. Nicht nur, dass die Wache den Ort aufwertet. Auch ein in die Jahre gekommenes altes Gebäude ist damit einem ansehnlichen Neubau gewichen. Von 1997 bis 2014 war dort die alte Polizeiwache untergebracht. Danach stand das Haus leer. Zuletzt gab es beim Neubau noch Verzögerungen, weil offene Fragen mit einer Erbengemeinschaft geklärt werden mussten, wie Schulze in seiner kurzen Rede anführte.

In Radegast werden künftig zwei Rettungswagen stationiert sein

In Radegast werden künftig zwei Rettungswagen stationiert sein - einer im 24-Stunden-Dienst, ein weiterer für zwölf Stunden. „Damit ist die Kernzeit von 7 bis 19 Uhr mit zwei Wagen abgedeckt. Das war vor allem notwendig, weil wir die Zeiten in die ganzen kleinen Orte entlang der Fuhne berücksichtigen mussten“, erklärt BKR-Chef Stoye.

Auch die Arbeitsbedingungen für die Rettungskräfte wurden auf den neuesten Stand gebracht. Im Erdgeschoss befinden sich ein Lagerraum für Einsatzmittel, ein Desinfektionsraum zur Reinigung der Fahrzeuge sowie Aufenthalts- und Ruheräume für das Personal. Dazu kommt noch eine Küche. Im Obergeschoss sind die Umkleideräume für Männer und Frauen untergebracht. Duschen, Sanitärräume sowie Heizung und Elektrik sind natürlich auch auf dem neuesten Stand. (mz)