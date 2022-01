Die Polizei meldet zahlreiche Schäden durch Pyrotechnik

Gebäude und Fahrzeuge wurden am Neujahrsmorgen durch Pyrotechnik in Mitleidenschaft gezogen.

Köthen - Durch Pyrotechnik sind Neujahr mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt worden. Das meldete die Polizei am Sonntag. So wurden am Buttermarkt in Köthen die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes, ein Fenster eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses sowie Teile der Fassade eines weiteren Gebäudes in Mitleidenschaften gezogen.

Beschädigt wurden außerdem Fahrzeuge in mehreren Straßen des Stadtgebietes: die linke Fahrzeugseite eines Nissans in der Wolfgangstraße, das Fahrzeugdach eines Mazdas in der Ludwigstraße, die Fahrertür eines VW in der Georgstraße, die linke Fahrzeugseite eines Skodas in der Aribertstraße. Schäden wurden auch aus dem Südlichen Anhalt gemeldet. In Gröbzig erwischte es die Heckbeleuchtung eines Opels, der in der Straße An der alten Schule stand.

In der Dorfstraße in Glauzig geriet beim Abbrennen von Pyrotechnik am Neujahrsmorgen gegen 0.35 Uhr eine Nadelholzhecke in Brand. Er wurde vom Grundstückseigentümer, den eintreffenden Polizeibeamten sowie den Kräften der Ortsfeuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Durch Pyrotechnik zerstört wurde gegen 2.45 Uhr am Schützenplatz in Aken der Briefkasten eines Wohnhauses.