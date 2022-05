Die Neuwagen stauen sich in Anhalt-Bitterfeld nach Hacker-Angriff auf die Verwaltung

Köthen/MZ - Der Urlaub von Familie Kaiser war von langer Hand geplant und die Vorfreude auch entsprechend groß. Wegen der Corona-Pandemie hatten sich das Ehepaar sowie Sohn und Tochter gegen eine Flugreise in eines der beliebten Urlaubsländer entschieden und stattdessen ein Hotel in Bayern gebucht. Damit der Urlaub dennoch eine etwas besondere Note bekommt, wollten die vier am 7. Juli das neue Auto im Autohaus abholen und zwei Tage später in Richtung Alpenrepublik losdüsen.