Die Köthenerin Elly Brandt ist am Dienstag 101 Jahre alt geworden

Was das Geheimrezept für ein langes, glückliches Leben ist.

Köthen - Ein ganzes Jahrhundert hat sie schon hinter sich. Mehr noch. Am Dienstag feierte Elly Brandt aus Köthen ihren 101. Geburtstag. Ihr Rezept fürs lange Leben ist dabei ziemlich simpel. „Immer ein bisschen lustig sein“, erzählt sie fröhlich. Das sei sie ihr Leben lang gewesen, auch wenn es nicht immer gute Zeiten gab.

1921 erblickte sie in Köthen das Licht der Welt. Hier und in Baasdorf verbrachte sie ihre Lebenszeit. Es sei nicht immer leicht gewesen, insbesondere während der Kriegszeit. Ihr erster Mann, aus dessen Ehe eine Tochter hervorging, ist im Krieg gefallen. „Drei Jahre habe ich auf eine Nachricht von meinem Mann gewartet“, erinnert sie sich. Erst 1948 habe sie dann die Gewissheit gehabt. Das war eine schlimme Zeit gewesen.

„Ich bin glücklich und soweit gesund“

Doch sie fand erneut ihr Glück, heiratete noch einmal. Wurde wieder glücklich. „Es gab viele Tränen, aber eben auch immer lustige Momente“, erzählt sie weiter. Diese Lebensfreude hat sie sich bis heute erhalten. „Ich bin glücklich und soweit gesund“, sagt sie. Ein Blick auf ihre sportlichen Erfolge in der Schulzeit erklären auch, warum sie mit 101 Jahren noch recht fit ist.

Im Alter von sechs Jahren nahm sie regelmäßig an Sportwettkämpfen teil. Beim Wettlauf war sie immer die Beste. Auch ihre spätere Arbeit bei der Post, die sie immerhin fast 46 Jahre ausübte, hielt sie auf Trab. Pakete, Briefe austragen. Meist monatelang ohne Urlaub. Aber sie liebte ihren Job. „Ich wollte immer unter Menschen sein.“ In ihrem späteren Haus in Baasdorf habe es sogar eine Bank gegeben, an der regelmäßig Leute für ein kleines Pläuschen vorbeikamen.

„Wo ist die Zeit nur geblieben?“, fragt sie lachend und schwelgt in Erinnerungen.

Einiges hat sie schon erlebt. Den Krieg, Verlust und Trauer und nun eben auch eine Pandemie. Richtig krank sei sie aber in der langen Zeit nie gewesen. „Diphtherie hatte ich mal. Dann gab es zwei Spritzen und es war wieder weg“, erklärt sie munter.

Mittlerweile ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Erst vor kurzem ist sie zweimal in ihrer Wohnung gestürzt. „Keiner konnte sie erreichen. Die Mitarbeiter der ambulanten Pflege haben sie dann aber noch rechtzeitig gefunden“, erklärt Konstanze Eisenhuth, Leiterin der Pflegeeinrichtung. Nach zwei Stürzen hintereinander musste ein Platz in einem Heim her.

Seit knapp einem Monat lebt sie nun im Pflegeheim „Am Wasserturm“ in Köthen. Körperlich an den Rollstuhl gebunden, geistig ist sie aber noch top fit, macht ab und zu kleine Witze mit den Pflegekräften.

Und hier wurde zu ihrem Geburtstag im Innenhof des Pflegeheims ordentlich gefeiert. Eine Schar an Gratulanten hatte sich versammelt - Mitarbeiter des Heimes und auch Kinder der Kita „St. Anna“ waren vor Ort. Es gab ein Ständchen, ein „Hoch soll sie leben“, Blumen, Torte, Eierlikör und die Bonbons, die sie so gerne mag. Elly Brandt ist sichtlich gerührt von dem großen Empfang. „Das vergesse ich nie“, sagt sie und verdrückt dabei die eine oder andere Träne. Einen 101. Geburtstag erlebt man eben nicht aller Tage. Auch für die Pflegeheimleiterin ist das neu. „Unsere Einrichtung gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Aber einen 101. Geburtstag hatten wir hier noch nie“, erzählt Konstanze Eisenhuth über das freudige Ereignis. Und ein Ereignis jagt bekanntlich das Nächste. Im Juli steht der 100. Geburtstag einer Bewohnerin an.

An ihren 100. Geburtstag kann sich Elly Brandt auch noch erinnern. Den hat sie mit ihrer Tochter, die mittlerweile auch schon stolze 83 ist, und ihren beiden Enkeln in der Wohnung gefeiert - mit belegten Broten und dem ein oder anderen Stück Kuchen. Viele Wünsche für die Zukunft hat sie nicht. Sie ist zufrieden. „Dass ich einfach so bleibe, wie ich bin“, das sei ihr Wunsch. „Ein paar Jahre würde ich schon noch machen“, schmunzelt sie und blickt bereits auf die 102. (mz)