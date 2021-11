Die Karnevalisten in Gröbzig und Aken haben das Feiern nicht verlernt

In Gröbzig und Aken starten die ansässigen Vereine in die neue Session. Noch aber weiß niemand, ob diese wegen Corona auch stattfinden kann wie geplant.

Gröbzig/Aken/MZ - Ehrenpräsident Volker Schwenke schickt Kanonier Paul ins Rathaus, um die stellvertretende Bürgermeisterin Anne-Katrin Wittig samt Schlüssel zur Übergabe auf den Marktplatz von Gröbzig zu geleiten. Die Bürgermeisterin „ist froh“, das schwere Ding an den Präsidenten Sven Schwinghammer zu übergeben. Paul feuert zwei Konfetti-Kanonenschüsse ins Publikum und schon ist die 34. Session des Werdershausener Carneval Verein eröffnet. Wie es sich gehört mit einem dreifach donnernden „Wu De Schö!“

Ein fast dreistündiges Programm zauberten die 86 Mitglieder des WCV auf die Bühne auf dem Gröbziger Markt und es dauerte sehr lange, ehe den ersten Besuchern nach dem Rückzug von „Klärchen“ etwas kühler wurde. „Die Menschen freuen sich einfach, nach eineinhalb Jahren wieder feiern zu dürfen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie es angesichts der Pandemie weitergeht“, sagt Präsident Schwinghammer. „Unsere Tänzerinnen haben trotz der Pandemie immer weiter trainiert und Erfolge gehabt. Und nun müssen wir ihnen auch die Gelegenheiten geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, sonst können wir sie schlecht halten.“

Gleich mehrere Garden bis hin zu den Vier- und Fünfjährigen brannten an diesem Nachmittag ein Feuerwerk aus Tanz und Musik ab und forderten immer wieder den Beifall des Publikums heraus. Und wie oft der Gröbziger Schlachtruf „Wu De Schö!“ durch die Innenstadt hallte, konnte am Ende wohl auch nur der Besucher sagen, der eine Strichliste geführt hatte. Nach dem Motto „Nach langer Zeit der Abstinenz feiert der WCV mit seinen Fans“ hoffen Präsident Schwinghammer und seine Mitstreiter natürlich, dass sie ihre geplanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Tanzabend am 20. November und die Prunksitzungen ab Januar auch durchführen können.

„Wir wollen damit keinen Profit machen, aber ein Null-Summen-Spiel müssen die Abende schon werden“, erklärt Schwinghammer, der in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen von Ordnungs- und Gesundheitsamt steht. Bis kurz vor dem Sessionsauftakt stand übrigens nicht fest, ob der WCV erstmals in seiner Geschichte ohne Prinzenpaar feiern muss.

Doch dann hat Volker Schwenke seine Beziehungen spielen lassen und mit Prinz Uwe I., der dem WCV bereits seit 1999 als Unterstützer in jeglicher Form gewogen ist, und seiner Partnerin Dorothea I. doch noch ein Paar verpflichten können. Eingefleischte Karnevalisten aus Dessau und Köthen, wie sich herausstellen sollte, die sich 2014 beim WCV-Karneval kennengelernt haben, wie Uwe verriet.

Übrigens so ganz nebenbei wurde in Gröbzig auch die Frage geklärt, welcher der älteste Karnevalsverein in Deutschland ist. „Viele Vereine behaupten, dass sie seit dem Jahr 1700 und wer weiß Karneval machen. Aber wir haben es schwarz auf weiß. Ein bei den Bauarbeiten in der Jahnstraße gefundenes Skelett in einer Zinkwanne samt Schriftstück belegt - 11.11.1266“, ruft Moderator Schwenke den Narren und ihren Gästen zu.

Auch der Narraria Club Aken (NCA) startete am Samstag auf dem Marktplatz stimmungsvoll in die neue Karnevalssession. Coronabedingt unter strengen 3-G-Regeln mit umzäunten Marktplatz wurde dabei gleichzeitig die neue Festbühne der Stadt Aken eingeweiht. Während des mehrstündigen Festprogramms öffnete sich plötzlich ein Fenster des Rathauses. Aufgeregt rief Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn in Anlehnung an reale Geschehnisse der letzten Monate, aber auch mit einem Augenzwinkern per Megaphon: „Das Rathaus wurde gehackt.“

im Dekolleté der Prinzessin war der Schlüssel zur Akener Stadtkasse versteckt. (Foto: Ute Nicklisch)

Auf der Bühne angekommen, forderten die Erpresser Lösegeld für die Stadtkasse in Form von Bitcoins. Bitcoins habe er nicht, stattdessen gab es ein paar Kästen Bier als Lösegeld. Der Schlüssel für die Stadtkasse schließlich fand sich im Dekolleté der Prinzessin.