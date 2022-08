Die Kanone von Max Wittig: Wie ein Trinkgefäß Licht in ein unbekanntes Kapitel der Stadtgeschichte bringt

Viele Mitglieder der Köthener Fabrikantenfamilie Wittig waren Freimaurer. In der Synagoge Gröbzig befindet sich ein Relikt von deren feucht-fröhlichen Versammlungen. Doch nicht alle Rätsel um das „Kanonenglas“ sind geklärt.

Gröbzig/MZ - Wenn Gegenstände sprechen könnten, dann hätte das kunstvoll verzierte Gefäß, das Tim Schauer in den behandschuhten Händen hält, wohl einiges zu berichten. Geschichten von feucht-fröhlichen Abenden in illustrer Runde, bei denen Männer in Anzügen Geschäfte und Politik machten; und sich dabei vermutlich auch den einen oder anderen Drink genehmigten.