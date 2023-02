Seit 26 Jahren gibt es die Selbsthilfegruppe Krebs in Köthen. Eine Gruppe, in der viel geweint, gelacht und geredet wird – nicht nur über die Krankheit.

„Die Kämpferinnen“ - Selbsthilfegruppe Krebs in Köthen stellt sich vor

Köthen/MZ - Rund 510.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Krebs. Auch die Köthenerin Ulrike Stach ist vor 15 Jahren an Krebs erkrankt. Erst Brustkrebs, später kam Blasenkrebs dazu.