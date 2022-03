Die Hacker von morgen: Nachwuchsprofis programmieren in Köthen

Köthen/MZ - Die Konzentration ist förmlich greifbar an diesem Mittag in einem Seminarraum an der Halleschen Straße. Versunken in die Bildschirme der Laptops vor ihnen, reflektieren die Gesichter der Jugendlichen angestrengtes Nachdenken.

Probleme erkennen. Lösungen finden. Dann ein paar bedachte Anschläge auf der Tastatur. Doch das hier ist kein Word-Dokument und keine Excel-Tabelle. Jedes Zeichen zählt.

Ziel des Informatik Camps Mitteldeutschland: Interesse wecken und fördern

13 Jungen und Mädchen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben den Weg nach Köthen auf sich genommen, um an dieser Veranstaltung, dem ersten Informatik Camp Mitteldeutschland, teilzunehmen. Viele von ihnen sind hier, weil sie beim Bundeswettbewerb Informatik weiterkommen wollen. Die erste Runde liegt bereits hinter ihnen. Doch die Aufgaben der zweiten Runde, die aktuell läuft, sind noch einmal deutlich schwieriger.

„Das Camp ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die sich schon ein wenig auskennen“, sagt Korinna Bade, „die zum Beispiel zuhause schon programmiert haben. Denen wollen wir nun auf einem höheren Level Wissen vermitteln, auch als Unterstützung für den Bundeswettbewerb.“

Jugendliche analysieren Spotify-Daten in Köthen

Korinna Bade ist Professorin für Informationsmanagement an der Hochschule Anhalt und Leiterin der Digitalen Lernlabore Anhalt (DiLeLa). Dabei handelt es sich um ein Verbundprojekt der Hochschule Anhalt, des Clusters IT Mitteldeutschland und der Stadt Köthen, mit dem Jugendliche ab der achten Klasse für Informatik begeistert und in diesem Bereich gefördert werden sollen. In dieser Funktion hat Bade auch das Informatik Camp Mitteldeutschland organisiert.

Im Seminarraum an der Halleschen Straße neigt sich der erste Workshop langsam seinem Ende zu. Aktuell sollen die Jugendlichen Daten der Musikplattform Spotify untersuchen. Und noch mehr: Wie könnte die Plattform ihren Nutzerinnen und Nutzern neue Empfehlungen machen?

Am Anfang war ich etwa überfordert. Aber dann ging's.“ Lilly, 16 Jahre, Schülerin aus Halle

Die Idee ist simpel: Wenn zwei Personen gleichermaßen bestimmte Songs mögen, dann könnte es Sinn machen, der ersten Person weitere Lieder nahezulegen, die sich Person zwei gern anhört. Doch die technische Seite ist ungleich komplexer: Ähnliche Aufgaben würden auch im Informatikstudium drankommen, verrät der Workshopleiter.

„Am Anfang war ich etwas überfordert“, sagt die 16-jährige Lilly, während zur Pause Müsliriegel und Obst gereicht werden. Nach einer Weile habe sie sich dann aber doch ganz gut zurechtgefunden. Lilly kommt aus Halle und besucht an ihrer dortigen Schule seit eineinhalb Jahren einen Informatikkurs. „Sehr überrascht“ sei sie gewesen, sagt die Schülerin, dass diese Vorkenntnisse zur Teilnahme an dem Camp ausreichten.

Ein 15-Jähriger aus Dresden entwickelte bereits eine App für Home-Schooling

Tatsächlich sind unter den anwesenden Jugendlichen bereits halbe Profis. Er habe etwa zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Schulen ihre Türen vorübergehend schlossen, mit einem Freund zusammen eine App für Homeschooling entwickelt, berichtet Jonathan.

Noch habe er zwar kein Unternehmen gegründet, sagt der 15-jährige Junge aus Dresden, aber das könne er dann ja mit 16 machen. Das ist – ganz offensichtlich – nur zur Hälfte als Scherz gemeint.

Workshop in Köthen: Computer soll giftige Pilze erkennen

Besonders gespannt sei er auf den Workshop zu Maschinellem Lernen, erzählt Jonathan. Den leitet Korinna Bade dann persönlich. Es werde um Pilze gehen, verrät die Professorin, und zwar konkret um die Frage: Welche Pilze sind essbar – und welche giftig?

Das sollen dann aber nicht die Schülerinnen und Schüler beantworten. Stattdessen bekommen die als Aufgabe, ein System zu entwickeln, das selbst entscheiden kann, ob ein Pilz giftig oder essbar ist. Dafür stehe ein Datensatz zu verschiedenen Pilzarten zur Verfügung, berichtet Bade, in dem bestimmte Eigenschaften, wie etwa der Geruch oder die Form des Stiels, erfasst sind.

Sei das System dann gut programmiert, könne es selbstständig aus den Daten lernen und anhand der verschiedenen Merkmale ableiten, ob ein Pilz essbar ist – oder man besser die Finger von ihm lassen sollte.

Informationen zu den Angeboten der DiLeLa gibt es im Netz unter lernlabore-anhalt.de.