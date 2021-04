Die Grundschule Quellendorf wird nach und nach modernisiert

Quellendorf - Ein bisschen Vorstellungskraft braucht man schon, wenn Maik Kuhn erklärt, welche Veränderungen für die Grundschule Quellendorf anstehen können. Der Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung Südliches Anhalt zeigt auf, wie die Modernisierung der Schule weitergehen soll: Ein Stück hinter dem Eingangstor befindet sich derzeit das Gebäude der Essensausgabe. An diesem Nachmittag sitzen dort einige Kinder und spielen.

Bald schon könnte dieser Bau weg sein. Abgerissen, um an seiner Stelle einen neuen Anbau am Hortgebäude gleich gegenüber zu setzen. Dieser Anbau hätte eine Grundfläche von 190 Quadratmetern. Davon wären 60 Quadratmeter überdachte Hoffläche, der große Rest ein neuer Speise- und Multifunktionsraum.

Die Fachbereichsleiter Rita Wagner und Maik Kuhn im renovierten Treppenhaus (Foto: Hoyer)

2017 gingen die Arbeiten am Grundschulgelände in Quellendorf los

Wenn im Juni der Bauantrag eingereicht wird, hätte man die Genehmigung etwa im September, fährt Kuhn fort. Dann die Ausschreibung über den Winter. „Und im Frühjahr 2022 könnte Baubeginn sein.“ Dabei würde dann wohl gleich der Eingangsbereich des Geländes umgestaltet. Denn wenn die Bauarbeiten erst einmal durch sind, würde der hinterher wohl keinen schönen Anblick bieten. Geklärt werden muss noch, wie (oder besser: wo) das Mittagessen eingenommen wird während der Bauphase - die Schüler haben natürlich trotzdem Hunger.

Auch in der Turnhalle hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, (Foto: Hoyer)

Die neue Essensausgabe - sie wäre die Fortsetzung einer Reihe von Umbauten und Modernisierungen der Quellendorfer Grundschule. 2017, zählt Kuhn auf, ging es mit der Turnhalle los. Fußboden, Prellwand, Umkleiden und Duschen wurden unter anderem hergerichtet.

Seit vergangenem Jahr wird im Schulgebäude an sich gewerkelt

Seit vergangenem Jahr wird im Schulgebäude an sich gewerkelt. Für knapp 100. 000 Euro brachten Arbeiter Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen auf einen modernen Stand. Dazu die Elektrik. „Im Prinzip wurde die Schule einmal komplett neu verkabelt.“ Um mit der Digitalisierung Schritt zu halten, wurden die Räume vorgerüstet für moderne Lehrmittel wie Beamer. Diese hängen aber noch nicht an den Decken der Klassenräume, noch sieht man da nur schwarze Kabel.

Ansonsten wurden die Räume neu gestrichen, bekamen neue Fußböden und Beleuchtung, Wasser- und Abwasseranschlüsse. Im Werkraum gibt es nun eine richtige Notausgangstür - früher hätten Schüler im Ernstfall über eine kleine Leiter aus dem Fenster klettern müssen.

Das ist vorbei, noch mehr Neuerungen sollen kommen. „Dann haben wir eine Schule, die auf jeden Fall vorzeigbar ist und auf dem Stand der Technik“, freut sich Kuhn. Über 1,6?Millionen Euro sind laut Stadtkämmerin Ines Kohle in Jahresscheiben von 2017 bis 2021 eingeplant.

Die Schule hat nun eine Photovoltaikanlage auf dem Dach

Aber auch vor diesem Programm, wenn man so will, sei schon in die Schule investiert worden, verdeutlicht Fachbereichsleiterin Rita Wagner. Etwa in den Erweiterungsbau vor der Schule, in dem zum Beispiel ein Musikzimmer untergebracht ist.

Auf dem Dach der Grundschule Quellendorf gibt es nun eine Solaranlage. (Foto: Hoyer)

Auf eines macht Kuhn dann noch aufmerksam: Die Schule hat nun eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Diese sei 2021 fertiggestellt worden und liefere Strom für den Schulbetrieb. Wenn in der Schule kein Strom abgenommen werde, werde der Strom ins öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet.

Auch wenn sich viel getan hat, so bleibt der ein oder andere Wunsch noch offen: etwa der nach einer schöneren Fassade. Aktuell ist sie grau-braun. Erst einmal, so die Fachbereichsleiter, komme es aber auf das Innere der Schule und der Turnhalle an. Und da habe sich wirklich viel bewegt. (mz)