Die besten Nachwuchshandwerker aus Sachsen-Anhalt geehrt - Köthener Azubi wird Landessieger

Im Schloss Köthen wurden am Mittwoch Sachsen-Anhalts beste Nachwuchshandwerker und die besten Ausbildungsbetriebe geehrt.

So sehen Sieger aus: Justus und Vater Michael Kalberlah

Köthen/MZ - „Profis leisten was“ heißt der Slogan des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks Sachsen-Anhalt. Zu echten Profis geworden sind zahlreiche Auszubildende des Landes. In einem mehrstufigen Wettbewerb hatten sich die besten Jahresabsolventen auf Kammer-, Landes- und Bundesebene beweisen können. In 2022 fanden die Wettbewerbe in 28 Berufen statt.