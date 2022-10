Die AGFK verlegt ihren Sitz von Aken nach Bernburg welche Konsequenzen das hat

Aken/MZ - Ab dem 1. Januar 2023 wird die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt (AGFK) ihren Geschäftssitz nicht mehr in Aken, sondern in Bernburg haben. Auf einer Mitgliederversammlung habe man zudem beschlossen, die AGFK fortan in einen Verein zu überführen. „Wir waren bislang immer der Club der Wohlwollenden“, erklärt Vorstandsvorsitzender Torsten Zugehör. Das soll sich damit in Zukunft ändern. Zumindest die Struktur. Der Geschäftsführer, Matthias Marx, ist momentan zeitgleich Angestellter der Stadt Aken. „Es ist besser von der Rechtsnatur her, in einen Verein zu wechseln“, ergänzt Zugehör. So könne man eigenständiger handeln und Gelder verwalten.