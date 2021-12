Deutschlandstipendiatin - Warum Lisa Maria Sommer an der Hochschule Anhalt gefördert wird

Köthen/MZ - Lisa Maria Sommer hatte überhaupt nicht damit gerechnet – und das Thema aus den Augen verloren. Vermutlich wäre die junge Dame nicht einmal auf die Idee gekommen, sich zu bewerben. Ein Professor, erzählt die 26-Jährige, habe den Anstoß geliefert, es zu versuchen. Nun ist die Studentin der Verfahrenstechnik an der Hochschule Anhalt in Köthen tatsächlich Deutschlandstipendiatin. Und das nicht in irgendeinem Jahr, sondern im Jubiläumsjahr: Die Hochschule Anhalt ist vor zehn Jahren eine der ersten, die die Förderung vergibt.

Grundsätzlich hält Lisa Maria Sommer – eine von 32 Studierenden, die im November ein Deutschlandstipendium erhalten, – nicht viel von diesen Förderungen. Weil daran oft Verpflichtungen geknüpft seien, glaubt sie. Und die Zeit hätte sie neben den vielen Projekten, die sie während des Studiums bewerkstelligen muss, einfach nicht gehabt.

Konzentration aufs Studium

Mit dem Deutschlandstipendium ist das etwas anderes. Die monatliche Unterstützung soll den jungen Leuten helfen, sich zu 100 Prozent auf ihr Studium zu konzentrieren – und Spitzenleistungen zu erbringen. Es soll ihnen dabei finanziell ein wenig mehr Spielraum geben. Lisa Maria Sommer, die in Goslar zu Hause ist und an Köthen vor allem den Charme einer Kleinstadt schätzt, ist dafür sehr dankbar. Denn mit 26 fällt sie inzwischen aus der Familienversicherung der Krankenkassen raus und muss die Beiträge aus eigener Tasche zahlen; „das ist ganz schön teuer – das Stipendium erleichtert da einiges“, berichtet sie.

Im fünften Semester studiert Lisa Maria Sommer in Köthen und ist glücklich mit ihrer Wahl. Ursprünglich will sie in Münster Chemie studieren – einer Freundin zuliebe, gesteht sie und hält es bis zur Mitte des zweiten Semesters aus. Dann bricht sie ab. „Man ist da nur eine Nummer.“ Und das gefällt ihr nicht. Die Anonymität einer großen Universität schreckt sie ab. Sie beginnt eine Ausbildung zur Chemielaborantin in einem mittelständischen Unternehmen in Heimatnähe, um anschließend wieder zu studieren.

Chemie – und alles, was damit zusammenhängt – ist ihre Welt. „Ich fand das schon immer toll, dass man sich damit einfach alles erklären kann. Zum Beispiel warum der Regen so aussieht wie er aussieht.“ Als sie während der Ausbildung eine Messe besucht und dort auch den Stand der Hochschule Anhalt, wird sie neugierig und denkt darüber nach, vielleicht doch noch einmal zu studieren. Als sie Köthen im Internet besucht, schließt sie es noch aus, hierher zu kommen. Damals sind Bremerhaven und Fulda noch im Rennen. „Ich war mir nicht sicher, ob ich doch Lebensmitteltechnologie studieren will.“

Köthen punktet im Sommer 2019 beim Hochschulinformationstag bei der noch unentschlossenen jungen Dame. Sie spricht mit vielen Leuten. Und findet Köthen sympathisch. „Ich mag so alte Städte“, sagt sie. In der Tat bedenkt sie bei ihrer Entscheidung für ihren künftigen Studienort auch die Vorteile abseits des eigentlichen Studiums: „Wohnen und leben kann man hier günstig.“

Bereut hat sie ihre Entscheidung für den Hochschulstandort Köthen nie. Das Studium sei „richtig gut“ und insbesondere der Bereich Verfahrenstechnik „sehr breit aufgestellt“. Das lasse ihr für den Master, den sie nach dem siebten Semester eventuell in Magdeburg angehen will, alle Optionen offen. Im Moment jedoch sei sie glücklich, mit dem Deutschlandstipendium, das ihr im Übrigen der Arzneimittelhersteller Mibe aus Sandersdorf-Brehna spendiert, hier in Köthen richtig gut voran zu kommen. „Ich habe an mich den Anspruch, mein Studium bestmöglich über die Bühne zu bringen“, versichert die Stipendiatin. Und: „Ich gebe mir viel Mühe, die Dinge zu verstehen, um am Ende gute Noten zu bekommen.“

Da sie ihre Unterstützerfirma – in Köthen waren das in den vergangenen Jahren Mercateo, Kranbau und die H.E.R.Z. Holz-, Energie- und Rohstoffzentrum Strobel GbR – bisher nicht kennt, will sie das unbedingt zu Beginn des Jahres ändern und ist überzeugt: „Pharmaproduktion ist bestimmt ein spannendes Feld.“

Leistung und Engagement

Welches Unternehmen welche Studierenden fördert – „darauf haben wir keinen Einfluss“, erläutert Juliane Ziegler. Die Mitarbeiterin der Hochschule Anhalt im Bereich Weiterbildungsmarketing kümmert sich unter anderem um das Deutschlandstipendium und weiß: „Studierende, die eine 2 oder 3 haben und sich so durchwursteln, sind nicht diejenigen, die dafür in Frage kommen, sondern die, die sehr gute Leistungen abliefern und sich engagieren.“ Als Hochschule, erklärt sie, könne man den Förderern allerdings „keinen Mehrwert bieten“. Deshalb sei es zuweilen schwierig, Partner für das Deutschlandstipendium zu finden.

Im besten Fall sei das Stipendium „die Investition in einen klugen Kopf“, argumentiert sie und ist dran, zwischen Lisa Maria Sommer und Mibe einen Kontakt herzustellen, dass man sich kennenlernen könne. Denn die Stipendiatin aus Köthen hat neben sehr guten Noten einiges zu bieten. Neben ihrem Studium engagiert sich die 26-Jährige im Hochschulsport als Trainerin. Ihre Maxime: „Wenn man sich nicht bewegt, kann man auch nicht denken.“ Zu Hause in Goslar hat sie sich lange mit historischem Schwertkampf beschäftigt. Und ins Ausland würde sie gern einmal gehen. Irgendwann. Nach Corona.