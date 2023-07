Möbel-Ärger in Köthen „Desolat“ und „katastrophal“ - Schulleiter der „Völkerfreundschaft“ wehrt sich gegen Vorwürfe

In welchem Zustand sind die Möbel an der Schule „Völkerfreundschaft“ in Köthen? Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte eine Spendensammlung für Neuanschaffungen kritisiert. Was der Schulleiter dazu sagt.