Der Platz wird knapp: Köthens Stadtarchiv muss umziehen - Eine Frau behält den Überblick

Dass Köthens historischer Bestand und alle Verwaltungsakten aus dem Steinernen Haus ins Kö-Plateau ziehen, ist beschlossene Sache. Die Planung läuft. Monika Knof kennt sich in all den Akten dabei besser aus als viele andere.

Köthen/MZ - Unordnung kennt Monika Knof nicht. Berge von Akten, die sich auf Tischen, Stühlen, in Ecken stapeln – nicht hier. Im Stadtarchiv Köthen liegt alles dort, wo es hingehört. In Kartons verpackt, in Regalen verräumt. Alles hat seine Ordnung. „Sonst würde man nie etwas finden“, erklärt die Stadtarchivarin.