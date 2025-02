Große Überraschung herrschte am Montag bei Hartmut Schmiegel. Der Leiter des Köthener Malzirkels wurde unter einem Vorwand in den Köthener Ratssaal gelockt.

Hartmut Schmiegel trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Köthen/MZ. - Große Überraschung herrschte am Montag bei Hartmut Schmiegel. Der Leiter des Köthener Malzirkels wurde unter einem Vorwand in den Köthener Ratssaal gelockt. Dort warteten bereits ein Großteil der Mitglieder sowie seine ganze Familie und die stellvertretende Bürgermeisterin Stephanie Schönau auf ihn. Ein großer Moment stand bevor – der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Köthen.

Stephanie Schönau bedankte sich in ihrer Rede als stellvertretende Bürgermeisterin für die prägenden Pinselstriche im Gemälde der Köthener Stadtgeschichte.

Seit 1984 leitet Hartmut Schmiegel den Köthener Malzirkel und hat damit die Kulturlandschaft der Stadt entscheidend geprägt. Auch sonst engagiert sich der Malzirkel in zahlreichen Projekten und Veranstaltungen der Stadt. Unterstützt wird der 80-Jährige dabei auch stets von seiner Frau Erika.