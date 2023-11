Das Nachttierhaus im Tierpark in Köthen wurde komplett umgebaut. 21 verschiedene Arten leben hier. Eine davon kann sich über den Köpfen der Besucher frei bewegen.

Den Tag zur Nacht gemacht - Nachttierhaus im Tierpark in Köthen wurde saniert

Das Nachttierhaus wurde komplett umgebaut. Tierpark-Chef Michael Engelmann steht hier an der Vitrine der Weißbauchigel und Prachtfinken.

Köthen/MZ. - Fledermäuse oder Kurzkopfgleitbeutler? Michael Engelmann musste sich entscheiden. „Es wurde die flauschige Variante“, merkt der Tierpark-Chef an. Die Gleitbeutler also. Denn herumfliegende Fledermäuse, ahnte er, würden so einige davon abhalten, das Nachttierhaus zu betreten.