Gegen Krieg und Inflation, für bezahlbare Energie - Hunderte demonstrieren wieder in Köthen

Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend in Köthen mit Trommeln, Trillerpfeifen und Transparenten demonstriert.

Köthen/MZ - Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend in Köthen mit Trommeln, Trillerpfeifen und Transparenten für Frieden in der Ukraine, gegen die Inflation und für bezahlbare Energiepreise demonstriert. Veranstalter des als Spaziergang bezeichneten Protestes war wie bisher die Initiative „Das ist unsere Stadt, das ist unser Land“.