Das Gesicht am Halleschen Turm in Köthen wurde abgenommen. Es sah nach acht Jahren nicht mehr schön aus. Warum es ohnehin nicht von Dauer sein sollte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Huch, da fehlt doch was. Das dachten sich in diesen Tagen viele, die am Halleschen Turm in Köthen vorbeigegangen sind. Das Gesicht ist verschwunden. Ohne Ankündigung. Plötzlich war es weg.