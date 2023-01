Debütalbum aus Köthen - Alternative-Rock-Band „Sewing Machine“ bringt erste Platte raus

Die Köthener Alternative-Rock-Band „Sewing Machine“ hat ihre erste Platte „Sew is cheaper than therapy“ veröffentlicht. Wie das Album zustande kam und was es mit der Nähmaschine auf sich hat.

Köthen/MZ - Es beginnt mit einem melancholischen Gitarrenintro von Robert Hegenbart, Martin Baufeld begleitet mit sanften Basstönen. Das Schlagzeug kündigt sich mit einzelnen Schlägen an, bis der Drummer Philbert Schulze gemeinsam mit dem Gesang voll einsetzt: „It’s difficult to get up if the curtain is closed“.