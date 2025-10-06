Im Bauausschuss wird über eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Vorentwurf des für den Solarpark nötigen Bebauungsplan diskutiuert. Wann die Enstcheidung fällt.

Debatte über Abstand zwischen Solarpark und Wohnhäusern in Köthen

Der geplante Solarpark soll das Wasserwerk Köthen (Süd) der Midewa umschließen.

Köthen/MZ. - Der Bauausschuss hat auf seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse gefasst, die den Bau eines 24 Hektar (240.000 Quadratmeter) großen Solarparks betreffen. Der ist auf einem Acker hinter der Maxim-Gorki-Straße in Richtung Bundesstraße 6n in Köthen geplant.