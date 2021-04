Das sind die Spitzenkandidaten aus Anhalt-Bitterfeld zur Landtagswahl

Köthen - Die Landtagswahl am 6. Juni wirft immer mehr ihre Schatten voraus. Die Parteien machen das auch sichtbar, indem sie bereits die ersten Plakate mit ihren Kandidaten an Masten und Werbeflächen positioniert haben. Einige Sympathisanten fahren ihren Lieblingspolitiker, in dem Fall Lars-Jörn Zimmer, auch auf der Heckscheibe ihrer Autos durch den Landkreis.

Am Donnerstag hat sich der Kreiswahlausschuss unter Leitung von Vizelandrat Bernhard Böddeker mit den eingereichten Wahlvorschlägen beschäftigt und die Listen für die Wahlkreise 22 (Köthen), 23 (Zerbst) und 28 (Bitterfeld-Wolfen), die den Landkreis Anhalt-Bitterfeld quer durch die Regionen tangieren, bestätigt und zugelassen. „Alles ist korrekt abgelaufen, alle Termine und Fristen wurden eingehalten“, sagte Böddeker. Um die Sache etwas übersichtlicher zu machen, wurden auch die Gebiete, die sich hinter den einzelnen Wahlkreisen verbergen, noch einmal erklärt.

Viele Namen der Spitzenkandidaten, werden den Wählern bekannt sein

Wahlkreis 22 umfasst die Gemeinde Muldestausee sowie die Städte Köthen, Raguhn-Jeßnitz und Südliches Anhalt. Den Wahlkreis 23 bilden die Gemeinde Osternienburger Land und die Städte Aken, Zerbst und Gommern. Und im Wahlkreis 28 sind die Städte Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig vereint.

Viele Namen von den Spitzenkandidaten, vor allem die der fünf Landtagsabgeordneten werden den Wählern bekannt sein, sind die Frauen und Männer doch schon recht lange auf Landes-, Kreis- oder kommunalpolitischer Ebene tätig.

Das sind die Spitzenkandidaten in den einzelnen Wahlkreisen

Die Spitzenkandidaten im Wahlkreis 22 sind Olaf Feuerborn (CDU), Hannes Loth (AfD), Christina Buchheim (Die Linke), Ilona Knoblauch (SPD), Torsten Beyer (Bündnis 90/Grüne), Ole Zachlod (FDP) und Thomas Kiehne (Freie Wähler).

Im Wahlkreis 23 treten Dietmar Krause (CDU), Gordon Köhler (AfD), Anke Nielebock (Die Linke), Karsten Todte (SPD), Lysann Papenroth (Bündnis 90/Grüne), Ingo Sinast (FDP) und Mario Rudolf (Freie Wähler) als Spitzenkandidaten an.

Im Wahlkreis 28 fiel die Wahl auf eingangs bereits erwähnten Lars-Jörn Zimmer (CDU), Daniel Roi (AfD), Bettina Kutz (Die Linke), Chris Henze (SPD), Sabine Griebsch (Bündnis 90/Grüne), Guido Kosmehl (FDP) und Matthias Schlegel (Freie Wähler). (mz/Karl Ebert)