„Das muss ein Ende haben“: Naturschützer kritisieren Umgang der Stadt Köthen mit der Fasanerie

Köthen/MZ - Andreas Liste findet deutliche Worte. „Die Stadt Köthen ist einer der schlimmsten Sünder“, schimpft der Vorsitzende des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) über die Baumfällungen in der Fasanerie in Köthen. „Das muss ein Ende haben.“ Im Sommer hatte er zuletzt eine Exkursion hierher unternommen. Die Fasanerie war bereits da sichtbar ausgedünnt. Was jedoch seitdem passiert ist, ärgert ihn.