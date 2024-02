In Thurau engagiert sich ein Förderkreis für den Erhalt der Kirche. Mittlerweile wurden in wenigen Monaten 11.000 Euro gesammelt. Doch das reicht noch lange nicht. Wie es nun weiter geht.

Die Kirche in Thurau soll vor dem endgültigen Verfall gerettet werden. Ideen für eine spätere Nutzung gibt es reichlich.

Thurau/MZ. - Sie wollen einfach nicht locker lassen. Und jetzt erst recht nicht. Iris Schumacher, die Ortsbürgermeisterin von Thurau, ist selten sprachlos. Doch dass der Verein in so kurzer Zeit sage und schreibe 11.000 Euro gesammelt hat, lässt sich offenbar schwer in Worte fassen: „Das ist einfach unglaublich.“