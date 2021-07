Das Fundament der Kirche in Wulfen bricht auseinander - jetzt soll sie gerettet werden

Wulfen/MZ - Ein gewaltiger Riss trennt Turm und Kirchenschiff. An einigen Stellen zehn Zentimeter breit. Über einem Fenster klafft ein weiterer Bruch. Die Kirche in Wulfen ist enormen Kräften ausgesetzt.

„Die Rissbildung ist ein Phänomen der letzten Jahrzehnte“, erklärt Architekt Friedhelm Ribbert. „Sie hängt im Wesentlichen mit dem Untergrund zusammen. Der Boden ist nicht tragfähig genug für die Last der Kirche.“ Dafür verantwortlich sind mehrere Faktoren: Das Kirchenschiff wurde auf einem Friedhof gebaut. Das Erdreich ist dementsprechend immer mal wieder bewegt worden. Hinzu kommt die starke Durchnässung des Bodens, vor allem an der Nordseite des Geländes. „Es kommt zu Setzungserscheinungen, die das Fundament teilweise auseinanderbrechen lassen.“

Aufgeben wollen die Wulfener ihre Kirche nicht

Die Schäden setzen sich im Inneren fort. Weil Turm und Schiff sich voneinander entfernen, wird auch die Orgelempore in Mitleidenschaft gezogen. Das Geländer ist gebrochen, die Verkleidung der Orgel verformt.

Aufgeben wollen die Wulfener ihre Kirche nicht. Sie haben mit Lothar Scholz einen bauerfahrenen Pfarrer an ihrer Seite. Er betreute schon etliche Projekte, darunter in Köthen, Maasdorf, Görzig, Großpaschleben und Elsdorf. Um die Kirche in Wulfen zu retten, muss deren Fundament stabilisiert werden.

Für die Arbeiten musste die Treppe zur Empore abgebaut werden. Pfarrer Lothar Scholz ist erfreut, dass die Gemeinde hinter dem Projekt steht. (Foto: Greiner)

„Auffüllung“ nennt Matthias Kelterer den sechs bis sieben Meter breiten, instabilen Bereich unter der Kirche. Darunter erst kommt Boden, der durch ein baugrundliches Gutachten als tragfähig eingestuft wurde. „Diesen tragfähigen Baugrund durchörtern wir mit Pfählen“, erklärt der Ingenieur. Das passiert innen und außen. Neun Bohrpfähle wurden im ersten Bauabschnitt gesetzt - jeder 11,5 Meter lang und mit einem Durchmesser von 185 Millimetern.

Diese Arbeiten übernimmt die Firma Bauhütte Naumburg

Mit ihnen wird der instabile Bereich überbrückt. Sie reichen rund drei Meter in den gewachsenen Baugrund hinein und sollen der Kirche neuen Halt geben. Die Bohrpfähle werden dafür mit Stahlbetonbalken verbunden, die wiederum innen und außen mit dem Fundament verdübelt werden. „Die ganze Kirche steht dann wie auf Stelzen“, sagt Matthias Kelterer.

Diese Arbeiten übernimmt die Firma Bauhütte Naumburg. Dass Fundamente sich setzen, beobachtet Geschäftsführer Torsten Birke seit einigen Jahren bei Kirchen. Auch bei kürzlich sanierten. „Das Problem wird uns weiter beschäftigen“, sagt er.

Seine Mitarbeiter sind seit April vor Ort. Diesen Monat sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Das dauert dann noch einmal sechs Wochen etwa. Damit abgeschlossen ist das Projekt aber noch lange nicht. „Wir sind erst am Anfang“, sagt Friedhelm Ribbert. Der erste Bauabschnitt kostet 110.000 Euro. Neben Kirchengemeinde und Landeskirche beteiligen sich Landkreis und Lotto Toto.

Mit einem Kleinbohrgerät werden die 11,5 Meter langen Pfähle in den Boden gerammt. (Foto: Bauhütte Naumburg)

„Die Kirchengemeinde muss über Jahre zu diesem Projekt stehen“

Während der Arbeiten kann die Kirche nicht genutzt werden. Gottesdienste finden derzeit in Drosa und Diebzig statt. In den Baupausen steht die Kirche den Wulfenern aber wieder offen.

Im zweiten Bauabschnitt sollen weitere Bohrpfähle gesetzt werden. Die Hälfte im Außenbereich, die andere Hälfte im Inneren der Kirche. Für diesen Bauabschnitt fehlen jedoch noch die nötigen finanziellen Mittel. Fördermittelanträge wurden bereits gestellt. Die Kirchengemeinde muss jedoch auch wieder Eigenmittel für dieses Projekt aufbringen.

Die Rettung der Kirche in Wulfen wird dauern. „Die Kirchengemeinde muss über Jahre zu diesem Projekt stehen“, macht Kreisoberpfarrer Lothar Scholz deutlich. Sonst komme es zu einem Stillstand und dann zum Verfall der Kirche.

Das Fundament der Kirche in Wulfen setzt sich. Die Folgen sind unübersehbar - außen und innen. (Foto: Greiner)

Das Projekt soll insgesamt 600.000 bis 700.000 Euro kosten

Friedhelm Ribbert rechnet damit, dass das Projekt insgesamt 600.000 bis 700.000 Euro kosten wird. Nach der Stabilisierung der Kirche folgt die Ausbesserung der entstandenen Schäden. Die Fassade muss erneuert werden, ebenso der Innenputz. Die Schäden an Empore und Orgel sind weitere Baustellen.

Und dann haben die Wulfener noch einen besonderen Wunsch: Sie wollen eine Winterkirche. Das Pfarrhaus musste 2019 verkauft werden. „Wir wollen jetzt unsere volle Kraft in die Kirche stecken“, sagt Kirchenrätin Anja Schwan. Bei den 600.000 bis 700.000 Euro ist die Winterkirche noch nicht dabei.