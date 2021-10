„Das Abenteuer im Köthener Schloss“ - so heißt der neue Köthen-Krimi für Kinder ab sechs Jahren

Köthen/MZ - Großer Aufruhr! Im Köthener Schloss soll eingebrochen werden. Ganz klar ein Fall für Spürnase Bonni und ihre tierischen Freunde. Bonni wäre ohnehin gerne ein echter Polizeihund. Da kommt eine Verbrecherjagd gerade recht. Zusammen begeben sich die drei auf ein echtes Abenteuer. Werden sie die Verbrecher fassen?

„Das Abenteuer im Köthener Schloss“ - so heißt das neue Kinderbuch, geschrieben von Verena Schiffner, Inhaberin von „Mein Buchladen“ in Köthen. Immer wieder hätten sie Leute im Laden angesprochen, ob es nicht ein Buch über Köthen, aber geschrieben für Kinder gibt. Zwar gibt es bereits die Wimmelbücher, aber diese beinhalten weniger Text. Also musste eins her. „Wenn es keins gibt, dann muss ich eben eins schreiben“, sagt Schiffner. Gesagt, getan. Anfang des Jahres legte sie los, nach etwa einem halben Jahr stand die Geschichte.

„Es sollte etwas Spannendes sein mit Bezug zur Stadt“, sagt Schiffner zur Entstehung des Buches. Die Hauptfigur in der Geschichte ist ihre Hündin Bonni. Die würden viele Kinder aus Köthen ohnehin schon aus ihrem Buchladen kennen. Und die macht sich gemeinsam mit den fiktiven Figuren Ludwigson, dem Kater, und der Ente Federlinchen auf Verbrecherjagd. Ob sie es schaffen, den wertvollen Schatz aus dem Schloss zu retten, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Bevor das Buch dann am Montag im Handel erhältlich ist, erhielten vorab zahlreiche Schulen eine Kostprobe. Am Donnerstag waren die Drittklässler der evangelischen Grundschule dran. Und mit der Schlosskapelle könnte es keinen besseren Ort für eine Lesung geben. Hauptattraktion Bonni durfte natürlich auch nicht fehlen. „Hallo Bonni“, begrüßten die Kinder den Hund.

Alle waren ganz aufgeregt. Kaum hielt es sie auf ihren Stühlen fest. Nach der halbstündigen Lesung konnten die Kinder noch ihre Fragen an die Autorin loswerden. „Ist die Geschichte nur ausgedacht oder ist sie wirklich so passiert?“, wollte eine Grundschülerin wissen. „Tja, das weiß man wohl nicht. Die Tiere waren ja allein“, erwidert Schiffner. Und Bonni gibt es ja tatsächlich und auch die Ente Federlinchen findet sich mit Sicherheit im Schlossgraben wieder.

Wie es sich für eine Lesung gehört, gab es am Ende noch Autogrammkarten für die Gäste - hier aber nicht etwa von der Autorin, sondern einen Pfotengruß von Bonni. Das Kinderbuch ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht. „Es eignet sich auch prima für einen Ausflug. Alle Gebäude, die in der Geschichte vorkommen, sind fußläufig zu erreichen“, erklärt die Autorin.

Die Kinder der evangelischen Grundschule bekamen in der Köthener Schlosskapelle eine kleine Leseprobe. (Foto: Ute Nicklisch)

Die Illustrationen passend zur Geschichte stammen allesamt von der 20-jährigen Marie Degert. „Sie ist eine ehemalige Mitschülerin von meiner Tochter und möchte Grafikdesign studieren“, berichtet Schiffner über die Zusammenarbeit. Degert sei sofort Feuer und Flamme gewesen. Auf der Basis von Fotos entstanden digitale Zeichnungen.

Eigentlich sollte das Buch schon lange im Handel erhältlich sein. „Es gibt gerade erhebliche Papierprobleme in der Buchbranche“, weiß Schiffner. Erste Aussichten auf Veröffentlichung wurden ihr zunächst für Ende des Jahres gemacht. Doch glücklicherweise kam es letztendlich doch früher zustande.

Übrigens: Das zweite Kinderbuch ist laut Verena Schiffner schon in Planung. „Spuk in der Fürstengruft“, so soll der nächste Buchtitel lauten. Bonni und ihr Freund Ludwigson werden wieder mit dabei sein. Aber es sollen auch neue tierische Freunde hinzukommen. Bis das nächste Buch erscheint, dauert es aber noch eine ganze Weile.

„Das Abenteuer im Köthener Schloss“ von Verena Schiffner ist für 9,95 Euro erhältlich in„Mein Buchladen“ in der Schalaunischen Straße, im Museum und in der Stadtbibliothek.