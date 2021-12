Dank Jugendforum Köthen: Trainingseinheiten an der Ratkeschule jetzt in einheitlichem in Rot

Köthen/MZ - Es ist ein tüchtiges Gewusel an diesem Nachmittag in der Turnhalle der Ratkeschule in Köthen. Rund 20 Jungen und Mädchen der ersten bis vierten Klasse erwärmen sich - jeder auf seine ganz spezielle Weise - für das anschließende Training der Arbeitsgemeinschaft Boxen, die es bereits seit 2015 an dieser Grundschule gibt und von Boxtrainer Christian Bader geleitet wird.

Die Aufregung ist an diesem Nachmittag vielleicht noch etwas größer, denn es hat sich Besuch angesagt. Die Mitglieder des in diesem Jahr in der Kreisstadt Köthen neu gegründeten Jugendforums haben ihr Kommen angekündigt. Und Steven Förster, Max Bader, Jakob Fischer und ihre Mitstreiter kommen nicht mit leeren Händen, weil sie nur beim Training zuschauen wollen. Nein, sie wollen den Mitgliedern der AG unter die Arme greifen oder besser gesagt, etwas über die Arme streifen.

30 rote T-Shirts für das Training mit der Signatur des Jugendforums auf der Vorder- und dem Schriftzug der AG Boxen auf der Rückseite

30 rote T-Shirts für das Training mit der Signatur des Jugendforums auf der Vorder- und dem Schriftzug der AG Boxen auf der Rückseite übergeben sie an diesem Nachmittag. Die Freude bei den jungen Sportlern, von denen einige in diesem Jahr zum ersten Mal an den Landesmeisterschaften teilgenommen haben, ist riesengroß. „Jetzt hat die ganze Sache ein einheitliches Bild und die Shirts signalisieren auch nach außen, dass die Mädchen und Jungen zur AG Boxen gehören“, sagt Trainer Christian Bader.

Er ist nicht ganz unschuldig am Zustandekommen dieser Partnerschaft, denn Sohn Max, einer von bisher fünf Mitgliedern des Jugendforums, gehörte selbst einmal zu dieser Arbeitsgemeinschaft. „Wir haben natürlich zu Hause am Kaffeetisch mal darüber gesprochen. Max hat die Idee dann ins Forum getragen. Und so ist aus der Idee Wirklichkeit geworden“, erzählt Christian Bader.

Es war die vierte größere Aktion, die die Mitglieder des Jugendforums in diesem Jahr durchgeführt haben. „Beim Skaterfest haben wir die Technik finanziert, beim Kinderfest haben wir den Künstler organisiert und bei der Weihnachts-Hütte im Tierpark mit unserer Manpower ausgeholfen“, erzählt Steven Förster. Und weil der Etat von jährlich 10.000 Euro, der dem Forum zur Verfügung steht, noch etwas hergegeben hat, wurden die T-Shirts besorgt.

In Zeiten von Corona ist es schwer, ausschließlich über soziale Netzwerke neue Mitstreiter zu gewinnen

Im nächsten Jahr will das Jugendforum ein Graffiti-Projekt an Flächen der Deutschen Bahn am Bahnhof Köthen realisieren. „Dafür können Schüler und Jugendliche Designs entwerfen und sie uns dann über Instagram vorschlagen. Wir werden sie dann gemeinsam mit einem Künstler auswerten und umsetzen“, sagt Jakob Fischer. Und ihre Mitgliederwerbung wollen sie auch intensivieren.

In Zeiten von Corona ist es schwer, ausschließlich über soziale Netzwerke - in diesem Fall ausschließlich Instagram - neue Mitstreiter zu gewinnen. Es fehlt der persönliche Kontakt. „So zehn bis 13 Leute sollten wir schon sein, denn unser großes Ziel ist die Gründung eines Jugendbeirates der Stadt Köthen. So wie es sie in Aken oder Muldestausee schon gibt“, erzählt Steven Förster.