Damit Köthen aufblüht: Am Pfarrhaus soll eine Blühwiese entstehen

Mit Mitgliedern der Sanitätsschule haben Pfarrer Martin Olejnicki (li.) und Raymond Schulz (3. v. li.) vom Deutschen Förderverein für Sanitätswesen am Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde St. Jakob in Köthen die Vorbereitungen für die Blühwiese getroffen.

Köthen/MZ/SGR - Köthen braucht Wiesen für Insekten. In diesem Punkt ticken Martin Olejnicki, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde St. Jakob, und Raymond Schulz, Vorsitzender des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen, vollkommen gleich. Am Freitag haben die beiden Männer begonnen, genau das anzugehen.

Am Pfarrhaus der Kirchengemeinde haben Mitglieder der Sanitätsschule den Boden so bearbeitet, dass Samen einheimischer Wildblumen eingebracht werden können. Raymond Schulz hatte sich beraten lassen, welche sich eignen. „Ich hoffe, dass wir damit auf Nachahmer stoßen“, sagt Martin Olejnicki. „Solche Blühwiesen können wirklich schön aussehen. Sie blühen etappenweise in verschiedenen Farben.“

Raymond Schulz möchte ab sofort Saattüten ausgeben, um Köthen auch an anderen Stellen aufblühen zu lassen. Für ihn auch aus Sanitäter-Sicht ein lohnendes Projekt. „Lebensfreude spart Medizin“, mahnt er. Der Anblick blühender Wiesen wirke sich positiv auf das Lebensgefühl aus.