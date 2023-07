Weil Schachtdeckel erneuert werden, ist ein Teil des Damaschkeweges in Köthen gesperrt. Und die Ausweichstrecke ist eng. Der Frust ist groß. Was ein Ministeriumssprecher dazu sagt.

Damaschkeweg für vier Wochen gesperrt - Umleitung einer Umleitung sorgt für Frust in Köthen

Köthen/MZ - Mittwochvormittag in Köthen, Damaschkeweg: Ein Lkw mit Tieflader will links abbiegen in den Riesdorfer Weg. Ein weiterer Laster mit Tieflader kommt ihm entgegen - und dann wird es eng. Ein paar Momente dauert es, bis die Kolosse aneinander vorbei sind, dann fließt der Verkehr wieder. Aber nicht lange.