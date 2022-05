Dachgeschosswohnung brennt in Trinum aus - 80-jährige Bewohnerin rettet sich ins Freie

Die Feuerwehr war in Trinum gefordert.

Trinum/MZ - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Trinum ist am Montagabend ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Das Feuer wurde gegen 22 Uhr aus der Hauptstraße in Trinum gemeldet. Betroffen war die Dachgeschosswohnung eines durch drei Mietparteien bewohnten Hauses. Eine 80-jährige Frau, die sich am Brandabend allein im Wohnhaus aufgehalten hatte, konnte dieses unverletzt verlassen. Die betroffene Wohnung brannte allerdings so aus, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist.

Derzeit geht die Kriminalpolizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.