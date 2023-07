Am 19. August ist Einschulung. Wie wird die Feier eine runde Sache? Welche Zuckertüten und Torten werden gewünscht? Ein Besuch bei Händlern in Köthen und Umgebung.

Countdown für den ersten Schultag: Was bekommen Köthener Jungs und Mädchen in die Zuckertüte?

Köthen/Grosspaschleben/MZ - Der Tag X rückt näher. Am 19. August wird in Sachsen-Anhalt Einschulung gefeiert. Für die Kinder bedeutet das eine Menge Aufregung und den Start in eine ganz neue Lebensphase. Die Eltern aber sind häufig mindestens genauso aufgeregt. Und sie haben für den großen Tag eine Menge zu organisieren. Die MZ besuchte einige der möglichen Anlaufstellen für einen gelungen Schulstart.