„Corona wurde mir vererbt und in den Hackerangriff wurde ich hineingeboren.“

Köthen/MZ - Vor einem Jahr hat Landrat Andy Grabner (CDU) sein Amt angetreten. Hinter ihm liegen zwölf turbulente Monate. Über diese und die anstehenden Herausforderungen sprach Karl Ebert mit Grabner.Macht die Arbeit als Landrat nach einem Jahr noch Spaß?Grabner: Ja. Uneingeschränkt ja.Warum?Ich bin am Anfang mit vielen Zielen angetreten. Dann hatte ich erst einmal viel Verwaltung, Organisation und den Hackerangriff vor der Brust. Die strategische Entwicklung des Landkreises ist in Zeiten von Krisenmanagement auf der Strecke geblieben. Ich sage immer: Corona wurde mir vererbt, in die Hacker-Attacke wurde ich hineingeboren und die Ukraine kam dann noch dazu. Das hat alle Mitarbeiter der Landkreisverwaltung mächtig geschlaucht, aber sie haben toll mitgezogen, und ich tue alles, um ihre Moral hochzuhalten.Sie sind noch nicht so lange von dem anderen Job weg. Was ist der Unterschied zwischen Bürgermeister und Landrat?Der Gestaltungsspielraum als Bürgermeister ist größer. Man ist näher am Bürger dran, an den Vereinen. Als Landrat kommt man doch eher etwas anonym daher.Der Hackerangriff und das Ausrufen des Katastrophenfalles kamen eine Woche vor Ihrem Amtsantritt, aber sie waren bereits voll involviert. Was ist davon geblieben?Ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Jahr nach dem Hackerangriff noch nicht wieder zu hundert Prozent arbeitsfähig sind. Derzeit liegen wir etwa bei 85 Prozent. Alle Verwaltungsstandorte sind wieder an das Netz angebunden. Vor allem jene Ämter, in denen wir Dienstleistungen für die Bürger erbringen. Einrichtungen wie beispielsweise die Galerie am Ratswall in Bitterfeld oder die Kreisvolkshochschulen stehen noch im Wartestand. Aber wir sind auf einem guten Weg. Dabei war es sehr hilfreich, dass wir die IT-Abteilung aus dem Fachbereich Organisation und Personal herausgenommen und zu einem eigenen Fachbereich entwickelt haben.Was wird konkret getan, um bei einem erneuten Hackerangriff nicht völlig blank zu stehen?Wir tun alles, um den Standard der Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu erfüllen. Dazu gehört die Einführung einer Zwei-Phasen-Authentifizierung. Wir lassen keine externen Geräte mehr zu, das heißt, der Stick von zu Hause ist verboten. Es gibt Beschränkungen bei der Wlan-Nutzung und wir arbeiten mit Exchange-E-Mail-Servern.Ein großes Problem in diesem Zusammenhang waren die Kfz-Zulassungsstellen. Wie ist dort der Stand?Wir haben die Rückstände bei Zulassungen und Führerscheinen weitgehend aufgearbeitet. Die Mitarbeiter in diesen Ämtern arbeiten unter Volllast und ich bitte in diesem Zusammenhang um Verständnis dafür, dass sie nicht jeden Anruf sofort entgegen nehmen. Wir hatten beim Führerscheinumtausch einen Rückstand von 6.500 Fällen. Den haben wir bis auf 700 abgearbeitet. Insgesamt stehen noch etwa 1.400 Anträge mit verschiedenen Anliegen in der Warteschleife. An dieser Stelle muss ich meinen Mitarbeitern ein großes Lob aussprechen, denn sie haben diese Rückstände trotz großer Personalnot aufgeholt.Corona, Hackerangriff, Ukraine-Krieg: Gab es Momente, in denen sie gezweifelt haben, das alles zu packen?Manchmal fragt man sich schon: Was tust du dir da an? Es gab einzelne Momente, in denen ich dachte, wärst du mal lieber Bürgermeister geblieben. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Wechsel in das Amt des Landrates bislang nicht bereut.Sie haben trotz aller Widrigkeiten die Verwaltung völlig umgekrempelt. Was war der Zweck dieser Umstrukturierung?Ich möchte die Organisationsstruktur leistungsfähig für die Zukunft aufstellen. Deshalb haben wir aus zwei Dezernaten vier gemacht. In drei bis fünf Jahren sollen Bürgeranliegen digital als auch vor Ort ausführbar sein. Es muss quasi alles von der Couch aus funktionieren. Ich will den Dienstleistungscharakter der Landkreisverwaltung weiter ausbauen. Dazu erarbeiten wir derzeit auch eine interne Führungsleitlinie mit dem Ziel, der Arbeit unserer Mitarbeiter auch die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe mit den Dezernenten und je zwei Führungskräften pro Dezernat gebildet.Apropos Dezernenten. Im Verwaltungsgliederungsplan steht hinter zwei Namen noch „kommissarisch“. Was hat das zu bedeuten?Die Dezernate zwei bis vier haben mit Bärbel Wohmann, Bernhard Böddeker und Andreas Rößler mittlerweile feste Leiter. Das Dezernat eins wird von Volker Krüger noch kommissarisch geführt. Diese Personalie wird zeitnah entschieden.Sie hatten im Laufe des Jahres auch einige Dispute mit der Kommunalaufsicht. Ich erinnere da an den Neubau der Leitstelle oder das Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen. Wie ist da der Stand?Wir stellen doch keine Anträge aus Jux und Dollerei. Wir wollen mit den Einrichtungen für künftige Anforderungen gewappnet sein. Und wenn man dann Knüppel zwischen die Beine bekommt, nervt und schlaucht das. Bei der Leitstelle wollen wir mit den Planungen bis Ende August fertig sein und dann zügig ans Eingemachte gehen. Die Zeit drängt, denn Siemens wird die Anlage nur noch bis Mitte 2025 betreuen. Beim Gesundheitszentrum freue ich mich über die Unterstützung aus verschiedenen politischen Gremien. Ich muss aber auch sagen, dass die Verzögerungen dort die Personalgewinnung für den gynäkologischen und Geburtsbereich deutlich schwieriger gemacht haben. Generell ist der bürokratische Aufwand für Projekte jeder Art in Deutschland eine Katastrophe. Hinzu kommt, dass man bei jeder Ausschreibung eine Teuerung 30 bis 50 Prozent einrechnen muss. Das bringt auch viele Unwägbarkeiten für die Haushaltsplanung mit sich.Werden die großen Verzögerungen bei den Bauprojekten zu einem Problem? Geht das Geld aus oder müssen vielleicht Fördermittel zurückgezahlt werden?Was wir können, leisten wir. Die Projekte mit Fördermitteln haben Vorrang. Wenn etwas ausufert, setzen wir uns zusammen und beraten. Schlimmstenfalls müssen wir einen Nachtragshaushalt beschließen. Wir können an der Völkerfreundschaft Köthen, an Cerviesti Zerbst oder in Wolfen-Krondorf nicht einfach aufhören zu bauen. Wenn wir das machen würden, hätten wir eher rechtliche Konsequenzen zu fürchten.Die Coronazahlen legen wieder zu. Wird das Impfzentrum wieder geöffnet?Das ist derzeit nicht geplant. Solange es bei der harmlosen Variante bleibt, die Krankenhäuser nicht überlastet werden und sich der Personalausfall in Grenzen hält, müssen wir lernen, mit Corona umzugehen. Wir sollten auch nicht jede zweite Woche Panikattacken von Bundespolitikern mitmachen.Thema Gas. Welche Szenarien spielt der Landkreis durch?Ich möchte nur sehr ungern in die Situation kommen, entscheiden zu müssen, was kann ich aufrecht erhalten und was nicht. Ich hoffe nicht, dass wir plötzlich völlig ohne Gas dastehen. Wir arbeiten gerade an Energiekonzepten für den gesamten Landkreis. Dabei geht es beispielsweise um Photovoltaikanlagen für Dach- und größere Parkflächen. Es schadet aber auch niemandem, wenn wir den Vorlauf für Heizung und Warmwasser in unseren Turnhallen um zwei Grad zurückdrehen. Ich kann nur an die hohe Politik appellieren, die Kriege und Sanktionen zu beenden. Denn am Ende müssen wir an der Basis den Frust der Bürger aushalten.Welche Wünsche haben Sie für ihr zweites Jahr?Ich wünsche mir mehr Ruhe in Sachen Krisen, damit wir uns auf die Entwicklung des Landkreises konzentrieren können. Wir haben bereits Kompetenzteams für Land- und Forstwirtschaft sowie für Familien gegründet. Und ich wünsche mir, dass unsere zahlreichen Ausschreibungen nicht mehr so ins Leere laufen wie bisher und wir aus mehr Bewerbern aussuchen können. Wir brauchen Fachkräfte für den IT-Bereich, den Hoch- und Tiefbau, Ärzte, Veterinärmediziner, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Außerdem hoffe ich, dass meine Mitarbeiter weiter so engagiert mitziehen wie im ersten Jahr meiner Amtszeit.

