Ein harter Kern von 100 bis 150 Menschen dreht beim Montagsspaziergang noch regelmäßig die Runde durch Köthen. Die Organisatoren schließen sich neuer Aktion an.

Montagsspaziergang in Köthen - Nur der harte Kern geht noch regelmäßig auf die Straße

Die Reihen haben sich ziemlich gelichtet. Früher liefen Hunderte hinter dem Banner in der ersten Reihe.

Köthen/MZ - Es war bitterkalt an diesem späten Montagnachmittag auf dem Köthener Marktplatz. Der Wind pfiff unangenehm stark um die Ohren. Und viele Zuhörer haben deshalb nur schwer verstanden, was Marlis Hoppe am Mikrofon zur Einleitung des wöchentlichen Montagsspaziergangs alles gesagt hat.