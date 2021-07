Corona-Kontaktnachverfolgung in Anhalt-Bitterfeld wieder möglich - Meldung der Inzidenz aber nicht

Bitterfeld/MZ/KEB - Zum zweiten Mal nach letztem Freitag hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu melden. Wie Kreissprecherin Marina Jank am Montag sagte, sind gegenwärtig aber noch zwölf Personen infiziert. Bei fünf von ihnen wurde die ansteckendere Delta-Variante nachgewiesen.

Dank des zeitweiligen Umzugs des Gesundheitsamtes in die Stadtverwaltung von Dessau-Roßlau sind dessen Mitarbeiter wieder in der Lage, bei Corona-Fällen in Anhalt-Bitterfeld die Kontaktnachverfolgung durchzuführen. Eine Angabe zur aktuellen Inzidenz steht aber weiterhin aus.

„Wegen des Datenschutzes ist die gesetzlich geforderte verschlüsselte Übertragung der aktuellen Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit nicht möglich“

Nach wie vor wird der Landkreis mit einer Null bei dem Sieben-Tage-Inzidenzwert geführt. Das ist aufgrund der Infiziertenzahl aber nicht real. Ursprünglich war als Begründung für diese Nichtberechnung genannt worden, dass das Robert-Koch-Institut keine telefonische Übermittlung der neuen Fälle akzeptiert. Doch nun funktioniert ja die Infrastruktur des Gesundheitsamtes wieder. Wieso, so fragen immer wieder MZ-Leser, wird der Inzidenzwert dennoch nicht aktuell abgebildet?

Das liegt offenbar an einem besonderen Authentifizierungsverfahren bei der Datenweitergabe nach Berlin. „Wegen des Datenschutzes ist die gesetzlich geforderte verschlüsselte Übertragung der aktuellen Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit nicht möglich. Beim Cyberangriff vor drei Wochen ist der dafür notwendige Zertifizierungsschlüssel ebenfalls abhanden gekommen“, erklärt Jank das Problem. „Den musste der Landkreis beim RKI erst wieder neu beantragen. Das entsprechende Verfahren läuft“, versichert Jank.