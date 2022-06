Corona bleibt Thema: Wie blicken Schulen in und um Köthen auf Beginn des neuen Schuljahres?

Ein neues Schuljahr beginnt am Donnerstag. Dabei geht es nicht nur um Lehrbücher und Tafeldienst, sondern auch um den Umgang mit der Pandemie.

Sechs Wochen Ferien sind schon wieder vorbei. Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt.

Gröbzig/Köthen/MZ - Wieder früh aufstehen müssen, die Schulklingel hören, wer sitzt wo im Klassenzimmer? Vieles wird wie immer sein, wenn am Donnerstag das neue Schuljahr beginnt. Manches aber auch nicht. Denn auch dieses neue Jahr steht unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und entsprechend gibt es Hygienemaßnahmen. Wobei: Schon das vergangene Schuljahr war von Corona geprägt. Also doch alles Routine? Was gibt es zu beachten? Die Köthener MZ fragte bei einigen Schulen nach.