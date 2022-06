Corona als Mitbringsel? Was Reiserückkehrer in Anhalt-Bitterfeld nun beachten müssen

Die Urlaubszeit nimmt ein jähes Ende. Doch wer im Ausland war, muss unter Umständen in Quarantäne. Was es dabei zu beachten gibt.

Köthen/MZ - Endlich wieder verreisen! Ab in den Flieger, ein anderes Land, andere Kulturen kennenlernen. Nachdem die Corona-Fallzahlen sanken, war das wieder möglich. Ein beliebtes Reiseziel bei den Köthenern: Griechenland. Das wurde zumindest laut Heiko Lehmann vom gleichnamigen Reisebüro in Köthen in den vergangenen Monaten am häufigsten gebucht.